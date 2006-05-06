Севастопольська влада не пустить Вітренко на трибуну

Севастопольська міська державна адміністрація відмовила місцевій організації ПСПУ, яка просила надати слово лідеру партії Наталії ВІТРЕНКО 9 травня з трибуни перед початком Параду переможців та урочистого проходження військ Севастопольського гарнізону (з привітальними словами мають виступити голова міськдержадміністрації і голова міської ради - УНІАН).

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови міськдержадміністрації Дмитро БАЗІВ.

За його словами, „у нас не передбачені виступи політичних діячів під час таких заходів, День Перемоги - не політична акція, і жодна політична партія не має права якось спекулювати на цьому заході, є некоректним користуватися цим заходом для політичної пропаганди”.

Д.БАЗІВ додав, що у цьому питанні виконавча влада знайшла порозуміння з Партією регіонів (Партія регіонів у Севастополі з великою перевагою перемогла на виборах до рад усіх рівнів - УНІАН). Крім того, як сказав віце-мер, „ми заручились підтримкою в даному питанні і Севастопольського комітету ветеранів війни і Збройних сил, який також закликав політичні сили утриматися від проведення якихось політичних акцій”. „Що ж стосується просто перебування пані ВІТРЕНКО у Севастополі, то це її право, як і тисяч інших людей, приїхати на загальних засадах і подивитися парад”, - сказав Д.БАЗІВ.

Крім того, за його словами, місцева організація ПСПУ повідомила органи влади про свій намір провести зустріч Н.ВІТРЕНКО з виборцями на площі Нахімова з 12.00 до 14.00. Водночас, за планом, у цей час в районі цієї площі проводитимуться інші заходи, зазначив він.