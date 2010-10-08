Пеню на борги з оплати послуг ЖКГ цього року нараховувати не будуть

Пеня на заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг населенню цього року нараховуватися не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

«Цього року пеня нараховуватися не буде», – сказав він.

Ю.ХІВРИЧ зазначив, що міністерство розробило законопроект, яким внесено пропозиції скасувати заборону на нарахування пені, прийняту в 1996 році, з 1 січня 2011 року.

«Ми ставимо питання про те, що за всіма існуючими боргами, а вони, на жаль, великі – близько 10 млрд. грн., нарахування пені здійснюватися не буде. Якщо цей закон буде ухвалено, пеня нараховуватиметься лише на нові борги, які виникнуть з 1 січня 2011 року», – пояснив Ю.ХІВРИЧ.

Міністр уточнив, що порядок і розмір пені буде визначено постановою Кабінету міністрів після ухвалення цього закону.

Він нагадав, що до 1996 року нараховувалося 0,01% пені за день прострочення платежу, але не більш ніж сума заборгованості.