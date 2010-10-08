Голові Сімферопольського виборчкому погрожують в'язницею

Голова Сімферопольської міської виборчої комісії Вадим Соболевський подав заяву в Залізничний РВВС столиці автономії про погрози з боку представника партії «Соціалістична Україна» ( у 2006 році входила в один передвиборний блок з партією «Союз»), присутнього на засіданні виборчкому. Про це Вадим Соболевський повідомив кореспонденту Кримського інформаційного агентства.

«Мені при свідках було заявлено, що мене «посадять», як «посадили» голову міської виборчої комісії після минулих виборів. А потім додали, що можливі і інші методи впливу на мене», – сказав голова комісії.

Зокрема, як він розповів, скандал у виборчкомі вибухнув у зв`язку з відмовою в реєстрації кандидатом на посаду міського голови представника партії «Соціалістична Україна» Катерини Аверіної. За це, за словами Вадима Соболевського, проголосували більшість членів виборчкому.

«Виборча комісія відхилила її заяву відразу по декількох пунктах і у відповідності з чинним законодавством», – пояснив Вадим Соболевський. І додав: «Зокрема, комісією було встановлено, що партія «Соціалістична Україна» проводила не збори, як того вимагає законодавство, з причини малочисельності самої партії, а конференцію з висунення своїх представників в місцеві органи влади. Хоча, після того, як на це було вказано представникам партії, до вечірнього засідання комісії вони зажадали зареєструвати вже протокол зборів!».

За словами Вадима Соболевського, резонанс навколо «нікому не відомого кандидата в мери Сімферополя від нікому не відомої партії без районних організацій» (що є ще одним порушенням виборчого законодавства) говорить про вступ виборчої кампанії до фази не ідеологічного, а технологічного протистояння. Голова комісії вважає, що спроби більш «розкручених» в Криму партій зареєструвати «технічних» кандидатів говорять про початок використання ними «чорних» політтехнологій.

«Закликаю керівництво всіх правоохоронних органів – прокуратури, Служби безпеки, МВС прийняти всі необхідні заходи для забезпечення безпеки членів виборчих комісій і вільного волевиявлення громадян», – сказав Вадим Соболевський.