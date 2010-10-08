На одне місце депутата міськради у Луцьку претендує 20 кандидатів
15:32, 08 жовтня 2010Політика
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Медом намазане?
На одне місце депутата міської ради Луцька претендує 20 кандидатів.
Про це сьогодні УНІАН повідомив заступник голови Луцької міської територіальної виборчої комісії Леонід БУДЦЕВ.
За його словами, загалом у мажоритарних округах висунуто 495 кандидатів у депутати міськради.
Також виборчі списки кандидатів у депутати Луцької міськради подали 40 партій.
Загалом до Луцької міськради має бути обрано 50 депутатів.
У місті 25 виборчих округів, 80 виборчих дільниць, з них 10 спеціальних.
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