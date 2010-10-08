На одне місце депутата міськради у Луцьку претендує 20 кандидатів

На одне місце депутата міської ради Луцька претендує 20 кандидатів.

Про це сьогодні УНІАН повідомив заступник голови Луцької міської територіальної виборчої комісії Леонід БУДЦЕВ.

За його словами, загалом у мажоритарних округах висунуто 495 кандидатів у депутати міськради.

Також виборчі списки кандидатів у депутати Луцької міськради подали 40 партій.

Загалом до Луцької міськради має бути обрано 50 депутатів.

У місті 25 виборчих округів, 80 виборчих дільниць, з них 10 спеціальних.