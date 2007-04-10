У США постраждалих від аварії на ЧАЕС вважають симулянтами

Рада Досліджень Навколишнього Середовища (Natural Environment Research Council) опублікувала результати свого дослідження, згідно з якими ризик від впливу радіації на людей, що стали жертвами аварії на Чорнобильській АЕС, набагато менш серйозний, чим прийнято вважати.

Як повідомляє «Washington ProFile», Чорнобильська катастрофа виявилася настільки ж небезпечною для здоров`я, як постійне переїдання .

Автори зіставили руйнівний ефект чорнобильської радіації й дію на організм людини таких чинників, як забруднення повітря, куріння і ожиріння. У всіх цих випадках (зокрема, і Чорнобиля) ризик смерті людини збільшується не великою мірою – приблизно, на 1%.

Зазначається, що результати Чорнобильської катастрофи, що сталася в 1986 році, періодично викликають суперечки. У 2006 році дослідники з Колумбійського університету дійшли висновку, що Чорнобиль різко підвищив число випадків захворювань раком щитовидної залози. Причиною, на думку учених, є попадання в їжу радіоактивних частинок йоду. Як виявилося, серед людей, що виросли в районах, на які не впливала радіація, спостерігалося майже в п`ять разів менше випадків раку щитовидної залози, ніж серед тих, хто постраждав від радіоактивних опадів. На думку авторів дослідження, в 75% випадків захворювання раком щитовидної залози можна було б уникнути, якби не було аварії.

У 2000 році Всесвітня Організація Охорони здоров`я повідомила, що Чорнобиль міг стати причиною загибелі 50 тис. людей. Через п`ять років підрозділ ООН "Чорнобильський Форум" опублікував доповідь, в якій стверджувалося, що серйозність наслідків Чорнобильської катастрофи перебільшена, а проблеми зі здоров`ям виникають у людей не в результаті впливу радіації, а через відсутність об`єктивної інформації, необгрунтованих страхів тощо. В доповіді стверджувалося, що в результаті катастрофи загинуло не більше 56 чоловік, а раком щитовидної залози захворіло близько 4 тис., причому в 99% з них рак легко піддається лікуванню.

Згодом екологічна організація Greenpeace спростувала ці висновки, доводячи, що тільки в Білорусі зареєстровано 273 тис. випадків раку, викликаного наслідками Чорнобиля, причому понад 90 тис. з них можуть бути з фатальним результатом. Організація Лікарі світу за запобігання ядерній війні вважає, що число смертельних випадків може досягати 50-100 тис. осіб.