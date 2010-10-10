Фракція БЮТ невдоволена Ляшком через його незаконний бізнес

Одна з головних причин невдоволення персоною депутата Олега ЛЯШКА в фракції БЮТ - незаконне ведення бізнесу. Про це заявив народний депутат України від БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ.

"Знаю, що складалися списки (виборчі), а він опікується Чернігівською областю. Олег такий бравий хлопець. Він там собі і бізнес якийсь завів, що заборонено законом. Складаються списки... Ходять у нас балачки, що він брав за це певну мзду і виник скандал на цих теренах", - цитує В.ЯВОРІВСЬКОГО Gazeta.ua.

Ще однією причиною невдоволення О.ЛЯШКОМ, за словами народного депутата, є те, що він не залишив залу засідань парламенту разом зі своїми однопартійцями.

"Ми залишили залу на знак протесту проти того, що не розглядаються питання, які ми ставимо. Тоді ми всі пішли, а Олег залишився. Голосував, виступав. Тобто це вже був його демарш", - підкреслив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

Він також розповів, що О.ЛЯШКО займався будівництвом доріг на Чернігівщині.

"Мені це противно. Депутат не повинен цим займатись, бо для цього є бізнесмени. Хай не лізуть у депутати, а депутати хай не лізуть у бізнес", - наголосив політик.

Однак В.ЯВОРІВСЬКИЙ не дав ствердної відповіді щодо можливого виключення О.ЛЯШКА з фракції.

"З приводу виключення не можу нічого точно сказати, бо боюсь внести дезінформацію. Чи буде це завтра, не знаю, бо навіть немає СМС-ки, ніхто не запрошував. Сьогодні тільки повернувся з Луганська", - сказав він і додав, що "щось таки назріває".

Разом з тим В.ЯВОРІВСЬКИЙ вважає О.ЛЯШКА непоганим політиком.

"В Інтернет попадає багато сміття, але тут ніби абсолютно він. Якісь балачки з цього приводу точилися, але я не любитель цих заплічних шепотів. Кожен живе як вміє і як знає", - заявив політик.

Як повідомляли раніше деякі ЗМІ, у понеділок на засіданні фракції БЮТ мають розглянути питання про виключення з її складу народного депутата О.ЛЯШКА. Приводом для виключення може стати гомосексуальний скандал, який розгорівся минулого тижня.

Крім того, за інформацією ЗМІ, О.ЛЯШКО - не єдиний депутат, якого можуть виключити з фракції, там виявилося одразу чотири "зрадники", які регулярно голосують разом із більшістю. Йдеться про топ-бізнесменів фракції: власника "АвтоЗАЗу" Таріеля ВАСАДЗЕ, власника телеканалів М1 і М2 Миколу БАГРАЄВА, співвласника "Брокбізнесбанку" Олександра БУРЯКА і компаньйона Богдана ГУБСЬКОГО Сергія ОСИКУ.