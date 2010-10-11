Вищий спеціалізований суд віддали регіоналу

Вища рада юстиції призначила головою Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ народного депутата від Партії регіонів, члена Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Леоніда ФЕСЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВРЮ, також на засіданні було розглянуто подання ради суддів загальних судів та прийнято рішення про призначення суддів на адміністративні посади.

Зокрема Олександра ГРИНЕНКА призначено на посаду заступника голови апеляційного суду міста Києва, Михайла ГЕЄНКА – на посаду голови Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, Маркіяна САМСІНА – на посаду голови Кам`янко-Бузького районного суду Львівської області, Миколу КОЛОМІЙЦЯ – на посаду голови апеляційного суду Тернопільської області.

Також було прийнято рішення про внесення Президенту України подання про призначення 18 кандидатів на посади суддів. Зокрема трьох кандидатів рекомендовано на посади суддів місцевих адміністративних судів, чотирьох – на посади суддів місцевих господарських судів та 11 – до місцевих загальних судів.

ВРЮ розглянула питання звільнення суддів з посад за загальними обставинами і вирішила внести подання до про звільнення 23 суддів з посад у зв’язку з поданням ними заяв про відставку.

Також було внесено зміни до складу секцій. Членів ВРЮ Миколу КОБИЛЯНСЬКОГО та Олександра УДОВИЧЕНКА було включено до складу секції ВРЮ з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад.