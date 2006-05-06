Черновецький зробить з квартир хлібні магазини

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ініціює створення у столиці мережі продовольчих державних магазинів з низькими цінами.Про це мер столиці розповів в ефірі ТРК “Київ”.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, у цих магазинах зможуть робити покупки люди з прибутками нижче середнього рівня.

Він також зазначив, що при будівництві нового житла у Києві інфраструктура магазинів навколо нього не розвивається. У зв’язку з цим Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив про намір зайнятися цією проблемою. “Мабуть, доведеться викупляти які-небудь квартири на першому поверсі і робити хлібні магазини”, - додав він. Проте, за словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬОГО, структуру таких магазинів розроблять згодом.