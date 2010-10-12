Нацрада рекомендує телеканалам відмовитися від розважальних програм

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення рекомендує телерадіокомпаніям відмовитися від трансляції розважальних програм у день жалоби, оголошеного 13 жовтня у зв`язку з трагедією, що сталася сьогодні в Дніпропетровській області.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

"При плануванні програм і передач на цей день рекомендуємо керуватися Правилами ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті, затвердженими Національною радою 11.06.2008 р. Рішенням № 1101", - йдеться у повідомленні Нацради.