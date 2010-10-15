У БЮТ мають намір реорганізувати свій "Кабмін"

Заступник голови Верховної Ради, народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО заявляє, що опозиційний уряд буде реорганізований і продовжить працювати.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Левый берег» (№118 від 15-21 жовтня).

М.ТОМЕНКО зазначив, що у зв`язку з внесеними змінами в Регламент Верховної Ради, на офіційному рівні такого інституту як опозиційний уряд більше немає.

«З формальної точки зору, ВР не повинна більш створювати умови для його функціонування, як то: виділяти апарат, надавати приміщення тощо», - сказав він.

З іншого боку, зазначив віце-спікер, у цьому безперечний плюс, оскільки БЮТ може скористатися ситуацією, що створилася, аби переосмислити діяльність, механізми роботи опозиції в цілому, і, зокрема, оптимізувати та реорганізувати цей уряд.

«Адже тепер для роботи в такому уряді необов`язкова наявність депутатського статусу. На мій погляд, опозиційний уряд має стати таким системним органом, своєрідним аналітичним центром, який би продукував нові ідеї, моніторив дії влади, пропонував альтернативні програми. Його можна назвати опозиційним. Можна – суспільно-опозиційним. Як завгодно. Важлива суть», - сказав М.ТОМЕНКО.