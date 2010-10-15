У Тимошенко кажуть, що люди Тягнибока спаплюжили спільну акцію

Активісти Народного комітету захисту України критикують поведінку активістів всеукраїнського об’єднання «Свобода» на вчорашньому мітингу на захист української мови.

Про це УНІАН повідомили у НКЗУ.

У прес-службі комітету нагадали, що 14 жовтня під час виступу представника ВО «Батьківщина», голови Національної спілки письменників України, відомого письменника, народного депутата Володимира ЯВОРІВСЬКОГО представники «Свобода» вигукували «Ганьба!» та не давали йому говорити. Як стверджують численні очевидці, вказівка закрикувати ораторів від «Батьківщини» виходила безпосередньо від керівництва «Свободи».

Координатор Народного комітету захисту України, співорганізатор заходу, відомий поет Дмитро ПАВЛИЧКО назвав провокацією поведінку представників «Свободи».

«Ганебно, що повторилася провокація, яка вже мала місце у вересні цього року. Тоді «Свобода» не давала виступати навіть багатолітньому борцеві за незалежність Левкові ЛУК’ЯНЕНКУ. Партія «Батьківщина» багато зробила для організації мітингу. Зокрема, за її підтримки було встановлено сцену та здійснено інформаційне забезпечення заходу. Ми не лише надали слово представниці «Свободи» пані ФАРІОН, але і її лідеру Олегу ТЯГНИБОКУ. Тому «Свободі» не було підстав бути незадоволеною», - сказав Д.ПАВЛИЧКО.

За його словами, якщо активісти «Свободи» й надалі вчинятимуть такі провокації, українська патріотична ідея програє. «Адже протистояння всередині національно-демократичних сил вигідне лише Партії регіонів і Адміністрації ЯНУКОВИЧА. Я це вже говорив і ще повторюю. За українську мову треба боротися, а не робити на ній політику», - наголосив координатор Народного комітету захисту України.

Голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, народний депутат України, поет Павло МОВЧАН, який мав виступати на мітингу, на знак протесту відмовився брати слово.

«Я демонстративно відмовився виступати під крики кількох десятків «свободівців», дерегованих керівниками. Це паплюження ідеї боротьби за мову. Поборювання «Свободою» «Батьківщини» замість Партії регіонів, яка нищить українську мову, – відвертий цинізм. Після такої провокації на Банковій вдруге мали привід потішитися разом із ЯНУКОВИЧЕМ з приводу того, що представники національно-демократичних сил виглядали розконсолідованими. У мене складається враження, що це системна політика «Свободи», - сказав П.МОВЧАН.

Сам В.ЯВОРІВСЬКИЙ вважає, що вчора «Свобода» вкотре продемонструвала, що бореться проти «Батьківщини» та Ю.ТИМОШЕНКО.

«Свобода» продемонструвала, що її не так цікавить порятунок української мови, як протиборство з «Батьківщиною». Треба не мені «Ганьба!» кричати, а тим, хто сидить там, на Банковій (в Адміністрації Президента), - сказав він. - «Свобода» своєю провокативною політикою ще раз довела, що вона бореться не проти Партії регіонів і комуністів, а проти «Батьківщини» та Юлії ТИМОШЕНКО. Їм варто було б звернути свої сили на діяльність проросійських сил, а не тих, хто реально протистоїть кремлівському режиму ЯНУКОВИЧА».

В.ЯВОРІВСЬКИЙ наголосив, що БЮТ, «Батьківщина» та він особисто докладуть всіх зусиль, щоб запропонований «законопроект Єфремова-Симоненка-Гриневецького щодо мовної політики не був прийнятий в цій редакції, яка наразі існує».

«Сьогодні стало зрозуміло, що нам заважає в цьому не лише коаліція, але й сили, які претендують на звання захисників нашої державності», - заявив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

У прес-службі НКЗУ зазначили, що активісти «Свободи» вже поводили себе таким чином: 7 вересня 2010 року на мітингу біля Верховної Ради проти дій владної коаліції, організованому Народним комітетом захисту України, члени «Свободи» також заважали виступати представникам різних партій і громадським діячам, звинувачуючи організаторів мітингу у тому, що вони не дали слово О.ТЯГНИБОКУ.