Погребинський думає, що Президент перебільшує свою роль

Політолог Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що сьогодні вірогідність створення коаліції між Соціалістичною партією України, блоком “Наша Україна” та Блоком Юлії Тимошенко становить 40-50%.

Таку думку він висловив, коментуючи УНІАН вчорашні політичні консультації Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Юрієм ЄХАНУРОВИМ, Юлією ТИМОШЕНКО, Олександром МОРОЗОМ та Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

“Мені видається, що ще не вичерпані ресурси, і ще час відмови від цього варіанту не прийшов. Я думаю, що зараз ситуація на рівні 50х50, або 40% на користь її створення. Тобто, досить висока вірогідність “помаранчевої” коаліції все ж таки є”, - сказав, зокрема, М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

“Мені здається, що ця позиція взагалі навряд чи змінилася. Проблеми, які стояли перед ЮЩЕНКОМ, залишаються надзвичайно складними, вибір йому зробити надзвичайно складно, але час плине і іншого виходу, крім того, щоб приймати рішення, у нього немає”, - сказав політолог.

За його словами, Президент, звичайно, зацікавлений в тому, щоб зняти проблеми, які в нього є у створенні коаліції з Юлією ТИМОШЕНКО. “А якщо будуть реалізовані всі засоби з метою створення “помаранчевої” коаліції за умови, що всі небезпеки і проблеми, пов’язані з цією коаліцією, будуть якимось чином вирішені, він не зможе відмовитися – це абсолютно зрозуміло. Час плине, і він мусить робити перші кроки – доведення до логічного завершення створення всіх необхідних запобіжників. І якщо вже це не вдасться, тільки тоді він зможе зробити крок назустріч іншому варіанту”, - вважає політолог. Те, що цей інший варіант паралельно обговорюється, є очевидним, - зазначив М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ, додавши, що якщо не вдасться створити “помаранчевої” коаліції, тоді будеспроба створити коаліцію з Партією регіонів, і знову виникнуть такі ж проблеми із запобіжниками. “Але оскільки люди там більш прагматичні, то їх у часі можна буде вирішити скоріше”, - говорить він.

Щодо слів В.ЯНУКОВИЧА про те, що в розмові з ним В.ЮЩЕНКО не виключив можливості розпуску коаліції, якщо вона буде неефективною, М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ зазначив: “В.ЮЩЕНКО формально перевищує в принципі свою роль, тому що це не його справа – як буде працювати коаліція, і не він буде вирішувати – буде вона існувати чи ні. Це справа вже парламентської більшості, яка чи буде, чи не буде жити далі. Я думаю, що це взагалі проблема всієї команди Президента, яка недостатньо чітко уявляє собі, що ми вже живемо в іншій ситуації. Звичайно, роль Президента залишається великою, але не настільки, як говорять люди з його оточення чи сам Президент”.