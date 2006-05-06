Погребинський думає, що Президент перебільшує свою роль
Політолог коментує учорашні консультації
Політолог Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що сьогодні вірогідність створення коаліції між Соціалістичною партією України, блоком “Наша Україна” та Блоком Юлії Тимошенко становить 40-50%.
Таку думку він висловив, коментуючи УНІАН вчорашні політичні консультації Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Юрієм ЄХАНУРОВИМ, Юлією ТИМОШЕНКО, Олександром МОРОЗОМ та Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
“Мені видається, що ще не вичерпані ресурси, і ще час відмови від цього варіанту не прийшов. Я думаю, що зараз ситуація на рівні 50х50, або 40% на користь її створення. Тобто, досить висока вірогідність “помаранчевої” коаліції все ж таки є”, - сказав, зокрема, М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.
“Мені здається, що ця позиція взагалі навряд чи змінилася. Проблеми, які стояли перед ЮЩЕНКОМ, залишаються надзвичайно складними, вибір йому зробити надзвичайно складно, але час плине і іншого виходу, крім того, щоб приймати рішення, у нього немає”, - сказав політолог.
За його словами, Президент, звичайно, зацікавлений в тому, щоб зняти проблеми, які в нього є у створенні коаліції з Юлією ТИМОШЕНКО. “А якщо будуть реалізовані всі засоби з метою створення “помаранчевої” коаліції за умови, що всі небезпеки і проблеми, пов’язані з цією коаліцією, будуть якимось чином вирішені, він не зможе відмовитися – це абсолютно зрозуміло. Час плине, і він мусить робити перші кроки – доведення до логічного завершення створення всіх необхідних запобіжників. І якщо вже це не вдасться, тільки тоді він зможе зробити крок назустріч іншому варіанту”, - вважає політолог. Те, що цей інший варіант паралельно обговорюється, є очевидним, - зазначив М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ, додавши, що якщо не вдасться створити “помаранчевої” коаліції, тоді будеспроба створити коаліцію з Партією регіонів, і знову виникнуть такі ж проблеми із запобіжниками. “Але оскільки люди там більш прагматичні, то їх у часі можна буде вирішити скоріше”, - говорить він.
Щодо слів В.ЯНУКОВИЧА про те, що в розмові з ним В.ЮЩЕНКО не виключив можливості розпуску коаліції, якщо вона буде неефективною, М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ зазначив: “В.ЮЩЕНКО формально перевищує в принципі свою роль, тому що це не його справа – як буде працювати коаліція, і не він буде вирішувати – буде вона існувати чи ні. Це справа вже парламентської більшості, яка чи буде, чи не буде жити далі. Я думаю, що це взагалі проблема всієї команди Президента, яка недостатньо чітко уявляє собі, що ми вже живемо в іншій ситуації. Звичайно, роль Президента залишається великою, але не настільки, як говорять люди з його оточення чи сам Президент”.