Тимошенко не довіряє соцопитуванням, які вказують на її низький рейтинг

Лідер "Батьківщини" Юлія ТИМОШЕНКО не довіряє соціологічним опитуванням, які вказують на її низький рейтинг.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час ефіру "Великої політики" на телеканалі Інтер.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, якби рейтинг її особистий та опозиції дійсно були низькими, то влада ніколи не вдавалася би до всіляких заходів, аби не допустити "Батьківщину" до місцевих виборів.

Вона зауважила, що влада нині використовує дві політичні технології. Перша технологія, наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, це запевнення в тому, що опозиція робить щось не так, а друга - влада нормально будує країну. "Говорять, що опозиція стала не креативна, не цікава. А влада у нас модернізована, інтелектуальна і ефективна...Коли говорять що опозиція слабка тоді у мене запитання, навіщо приймати закон, щоб забороняти блоку БЮТ балотуватися до місцевих органів влади. Якщо опозиція така слабка, навіщо притягувати суди за сотні млн.грн, замовляти дослідження, щоб нас принижувати?", - наголосила лідер "Батьківщини".

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що не зрозуміло навіщо так багато часу приділяється саме критиці її політичної сили. "Саме тому, що ми не слабкі", - додала вона.