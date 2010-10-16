Тягнибок: "Свобода" розглядає Житомирщину як плацдарм

Всеукраїнське об`єднання «Свобода» розглядає Житомирщину як плацдарм для об’єднання України на місцевих виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК під час зустрічі з виборцями у Житомирі.

Він зазначив, що згаданий регіон “спроможний об’єднати захід і схід України”.

«У центральній Україні Житомирщина (для ВО «Свобода» – УНІАН) є однією з базових областей, яка має стратегічне значення для майбутньої стратегічної боротьби», – підкреслив О.ТЯГНИБОК.

Також, говорячи про місцеві вибори, він зазначив, що на них «можливі численні фальсифікації».

За його словами, ВО «Свобода» особливу увагу приділятиме Житомирщині ще й тому, що тут «свободівці» мають потужну юридичну службу.

О.ТЯГНИБОК також спрогнозував, що після місцевих виборів на Житомирщині, та й в Україні загалом «буде чимало судових процесів з приводу виборів до місцевих рад».

Він також назвав органи місцевого самоврядування «єдиним бастіоном, який може встояти на виборах 31 жовтня перед загрозою остаточної узурпації влади в Україні».

На думку лідера ВО « Свободи», сучасна політична ситуація в Україні характеризується узурпацією виконавчої гілки влади, а після скасування судом Конституційної реформи була узурпована й судова гілка влади».