Тимошенко про випадкову владу, кадри та визнання помилок

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вимагає від осередків своєї партії підвищити ефективність роботи, щоб якнайшвидше змінити владу в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на Х з’їзді партії.

«Наше завдання сьогодні – чітко визначити, що ця команда, яка представляє сьогодні владу, є тимчасовою, випадковою, не логічною, і тому мусить якомога швидше бути усунута на основі нашої з вами ефективної роботи», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» також вважає за необхідне визнати, що кадрова політики партії була не достатньо сильною для того, щоб запобігти приходу до влади Партії регіонів та дискредитації партії «Батьківщина».

Ю.ТИМОШЕНКО також визнає, що партія «Батьківщина» стала для деяких її колишніх представників лише трампліном для досягнення своїх особистих цілей.

«Вони скористалися нашою десятилітньою працею, виснажливою, важкою, в репресіях і опозиції, для того, щоб здобути собі ще додаткові статки своїх приватних підприємств – це говорить про те, що ми недопрацювали. Коли в наших районних, міських і обласних радах члени нашої команди голосували за незаконне виділення земель, за незаконні рішення відносно влади, коли вони голосували за ті питання, що суперечать нашим поглядам і цінностям, – це наша з вами провина, що такі люди потрапили до наших лав і псували авторитет нашої команди, довіру людей і демонстрували слабкість. Ми зобов’язані визнати наші помилки», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.