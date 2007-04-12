Ющенко ще одного суддю “омолодив” на 2 роки

Президент України Віктор Ющенко своїм указом від 11 квітня зупинив дію власного указу від 23 грудня 2005 року № 1825 «Про призначення заступника голови апеляційного загального суду, голів та заступників голів місцевих загальних судів» в частині призначення КОПИЛЯНА Вадима Анатолійовича заступником голови Феодосійського міського суду Автономної Республіки Крим. Про це повідомляє офіційний сайт голови держави. Дію указу зупинено на період перевірки фактів, викладених у зверненні народного депутата України від фракції БЮТ Андрія Портнова.

Як нагадує офіційний сайт БЮТ, у четвер, 5 квітня, Феодосійський міський суд ухвалив рішення про заборону органам влади чинити будь-які дії щодо проведення дострокових виборів. Пізніше цей суд за клопотанням представника БЮТ скасував своє рішення.