Ющенко: рішення Конституційного Суду принципове не для двох Вікторів
13:57, 12 квітня 2007Політика
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Президент готовий виконати будь-яку ухвалу
Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий виконати будь-яке рішення Конституційного Суду щодо свого указу про розпуск Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.
“Я поважаю закон”, – сказав Президент.
Водночас, за словами В.ЮЩЕНКА, його турбує ситуація навколо КС. За словами Президента, рішення КС “принципове не для двох Вікторів, а для 48 мільйонів української нації”.
Президент наголосив, що буде робити все, аби КС діяв. “Я за дієздатний Конституційний Суд”, – сказав В.ЮЩЕНКО.
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