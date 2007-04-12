Ющенко: рішення Конституційного Суду принципове не для двох Вікторів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий виконати будь-яке рішення Конституційного Суду щодо свого указу про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“Я поважаю закон”, – сказав Президент.

Водночас, за словами В.ЮЩЕНКА, його турбує ситуація навколо КС. За словами Президента, рішення КС “принципове не для двох Вікторів, а для 48 мільйонів української нації”.

Президент наголосив, що буде робити все, аби КС діяв. “Я за дієздатний Конституційний Суд”, – сказав В.ЮЩЕНКО.