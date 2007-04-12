Ющенко запропонував ”відділяти мухи від котлет”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає шантажем заяви про можливі дострокові президентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Я ні на які шантажі не піду”, - сказав Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, Конституція передбачає кілька підстав для дострокових президентських виборів. Він перерахував їх і дав зрозуміти, що жодна з цих підстав зараз не може бути використана.

“Давайте мухи відділяти від котлет”, - сказав В.ЮЩЕНКО.