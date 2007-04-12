Ющенко запропонував ”відділяти мухи від котлет”
14:19, 12 квітня 2007Політика
1314
Президент ні на які шантажі не піде
Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає шантажем заяви про можливі дострокові президентські вибори.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.
“Я ні на які шантажі не піду”, - сказав Президент.
За словами В.ЮЩЕНКА, Конституція передбачає кілька підстав для дострокових президентських виборів. Він перерахував їх і дав зрозуміти, що жодна з цих підстав зараз не може бути використана.
“Давайте мухи відділяти від котлет”, - сказав В.ЮЩЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter