Ющенко нагадав Цушку про ”п’яного міністра” - 2000

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав вказівку міністру внутрішніх справ Василю ЦУШКУ “вивести людей зі зброєю з Києва”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Підкреслюю, якщо на вулиці буде з’являтись озброєна людина, ви (міністр) повинні нести пряму політичну відповідальність, що ті люди, які стоять з іншого боку вулиці, емоційно будуть це оцінювати зовсім протилежно – що це є силове втручання у вирішення політичних конфліктів”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, він виходить з розуміння того, “що люди розуміють, що вони вже живуть не в країні 2000 року, коли п’яний міністр внутрішніх справ боявся розписки дати підрозділам, в тому числі й внутрішнім військам. А це люди, які усвідомлюють, що на їхніх плечах лежить відповідальність за застосування чи не застосування сили", - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він також закликав громадян України не виходити на акції протесту за гроші. “Ілюзія, віртуальність народної позиції”, - розкритикував Глава держави таке явище. “Не продавайтеся за 60, за 100 гривень, які ще сумнівно, чи вам дадуть, свою совість”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, до столиці для дотримання правопорядку під час проведення масових акцій з інших регіонів були доставлені співробітники спецпідрозділу «Беркут».

Так, за даними міліції, охорону правопорядку на Майдані Незалежності здійснюють близько 700 співробітників Міністерства внутрішніх справ, в тому числі співробітники слідчо-оперативних груп та документування. Також, за даними ЦГЗ МВС, у резерві знаходиться ще 6 тис. співробітників МВС, а також тисяча співробітників органів внутрішніх справ з регіонів України.