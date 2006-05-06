Небоженко вважає, що ”жодного питання під час вчорашніх консультацій вирішено не було”

Політолог Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКО 3-4 травня у Вільнюсі з лідерами інших демократичних держав сприяли активізації його участі в політичних

консультаціях в Києві щодо створення парламентської коаліції.

Таку думку В.НЕБОЖЕНКО висловив, коментуючи УНІАН факт учорашніх зустрічей В.ЮЩЕНКА з лідерами політичних сил, які пройшли до парламенту – Юрієм ЄХАНУРОВИМ, Юлією ТИМОШЕНКО, Олександром МОРОЗОМ і Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«ЮЩЕНКО зустрічався у Вільнюсі зі своїми друзями-однодумцями – Президентами інших країн, які формують так званий демократичний інтернаціонал поряд з Росією. А для того, щоб виглядати демократичним, він розповів їм про те, що в Україні політична реформа йде на повну силу і от-от буде сформовано коаліційну парламентську більшість, яка ухвалює рішення про створення коаліційного уряду.

І після приїзду до Києва він, природно, мусив робити якісь кроки, які підтверджували б його слова. З цим пов`язані активні контакти з лідерами партій-переможниць», - відзначив В.НЕБОЖЕНКО.

Хоча, вважає політолог, насправді жодного серйозного і принципового питання під час вчорашніх консультацій вирішено не було, і, перш за все, між самими лідерами політичних сил. Тому, припускає В.НЕБОЖЕНКО, доки вони не з`ясують між собою – хто головний, а хто другорядний, Президент буде ще дуже довго з ними спілкуватися.

На запитання, яку, на його думку, коаліцію все-таки буде створено, політолог відповів: «Зараз на звання провідної політичної сили номінується демократична коаліція тих, хто переміг у складі «помаранчевих». Але для України дуже важлива присутність усіх політичних сил у системі управління, а не тільки якоїсь однієї групи».

При цьому політолог не бачить перспективи остаточного рішення про створення коаліції до початку відкриття парламентської сесії. «Звичайно, ні. Українці дуже обережні люди, я думаю, що пройде ще доволі багато часу, декілька тижнів, доки буде нарешті народжена якась коаліія, яка тут же зазнаватиме складних труднощів щодо свого існування», прогнозував політолог.

Щодо позиції Партії регіонів В.НЕБОЖЕНКО висловив думку, що «Партія регіонів братиме активну участь у процесі розподілу влади, і якщо їй мало що світить у Кабінеті Міністрів, вона має повне право активізувати свою діяльність на парламентському напрямі».