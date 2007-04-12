Ющенко часто питає себе: що ти за батько?

Президент Віктор Ющенко хоче залишити своїм дітям країну без проблем, з якими зіткнувся він у своєму житті.

Про це він заявив на прес-конференції у четвер, відповідаючи на питання, який він батько для своїх дітей.

"Я думаю, як і всі, хто має дітей, що ти за батько, що ти їм лишаєш?", - зазначив Ющенко.

"Я хочу залишити країну без проблем, з якими зіткнувся я. Щоб після мене вони побачили кращу країну. Але найбільше, що хотів би, це передати чесне ім`я батька", - додав президент.

При цьому Ющенко розповів, як їхав зі своїми доньками по Києву і молодша з доньок Христинка побачила на афіші прізвище Ющенко.

"І питає Софійку, що там написано. А та подивилась і каже, це не Ющенко написано, це герб України", - розповів президент, додавши, що його це "дуже зворушило".

Українська правда