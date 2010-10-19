Азаров - про опозицію: чим би дитина не тішилась – аби не ниділа

Прем`єр-міністра Микола АЗАРОВ рахує, що опозиційна фракція БЮТ ініціює в парламенті питання про його відставку для того, щоб зайвий раз привернути до себе увагу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявив сьогодні на брифінгу.

«Чимось треба перед виборами привертати до себе увагу. Є така теорія інформаційних мотивів. БЮТ, оскільки він перебуває зараз у стадії кризи, хоче відвернути увагу від свого власного стану і спровокувати таку кризу у владі. Однак не вдасться їм це зробити. Як сьогодні цей інформаційний мотив створено, так він і помре спокійно, без жодних результатів», - сказав М.АЗАРОВ.

Він не виключив, що опозиція і надалі використовуватиме своє право на кожній сесії Верховної Ради порушувати питання про недовіру уряду.

«Чим би дитина не тішилася – аби не ниділа», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він відзначив, що обговорення у парламенті питання про відставку уряду дозволить власті зайвий раз розповісти, як працював попередній склад Кабінету міністрів і порівняти роботу уряду лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО і діючого уряду.

Як повідомляв УНІАН, учора, 18 жовтня, на засіданні Погоджувальної ради керівництва Верховної Ради перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що фракція БЮТ розпочинає збір 150 підписів народних депутатів, необхідних для відставки уряду.

Він відзначив, що у відставку має піти нинішній уряд, «дії якого призвели до зростання напруження у суспільстві через складну економічну ситуацію, провал економіки в країні і фактично зрив бюджетного процесу».

Також А.КОЖЕМ’ЯКІН наполягає на тому, щоб у п`ятницю, під час Години питань до уряду, парламент заслухав не лише віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, а й прем`єр-міністра України М.АЗАРОВА.