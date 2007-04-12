На врахування ситуації в Україні Європарламенту потрібний місяць

Комітет закордонних справ Європарламенту на місяць уповільнить розгляд проекту доповіді польського депутата Міхала Томаша КАМІНСЬКІ (група правих партій, Польща) щодо мандату на переговори з Україною про нову угоду.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на засіданні комітету його голова Яцек САРЮШ-ВОЛЬСЬКІ (група народних партій, Польща).

“Ми не відкладаємо розгляд, а лише трохи уповільнюємо ритм для того, щоб доповідач міг врахувати в доповіді поточну ситуацію в Україні”, - сказав голова комітету.

За його словами, таким чином, поправки до проекту доповіді прийматимуться до 16 травня, голосування проекту доповіді у комітеті – 3-4 червня, а голосування у сесійній залі – в середині липня, замість планованої раніше середини червня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні делегація Європарламенту зі співпраці з Україною запропонувала Комітету закордонних справ відкласти розгляд доповіді М.КАМІНСЬКІ щодо мандату на переговори з Україною про нову посилену угоду.

Проектом доповіді пропонується, зокрема, Раді ЄС укласти з Україною угоду про асоціацію з наданням європейської перспективи.