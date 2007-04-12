На врахування ситуації в Україні Європарламенту потрібний місяць
Мандат на переговори відклали
Комітет закордонних справ Європарламенту на місяць уповільнить розгляд проекту доповіді польського депутата Міхала Томаша КАМІНСЬКІ (група правих партій, Польща) щодо мандату на переговори з Україною про нову угоду.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на засіданні комітету його голова Яцек САРЮШ-ВОЛЬСЬКІ (група народних партій, Польща).
“Ми не відкладаємо розгляд, а лише трохи уповільнюємо ритм для того, щоб доповідач міг врахувати в доповіді поточну ситуацію в Україні”, - сказав голова комітету.
За його словами, таким чином, поправки до проекту доповіді прийматимуться до 16 травня, голосування проекту доповіді у комітеті – 3-4 червня, а голосування у сесійній залі – в середині липня, замість планованої раніше середини червня.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні делегація Європарламенту зі співпраці з Україною запропонувала Комітету закордонних справ відкласти розгляд доповіді М.КАМІНСЬКІ щодо мандату на переговори з Україною про нову посилену угоду.
Проектом доповіді пропонується, зокрема, Раді ЄС укласти з Україною угоду про асоціацію з наданням європейської перспективи.