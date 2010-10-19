Нардепи випросили для родичів знижку на VIP-обслуговування (документ)

Голів депутатських фракцій у Верховній Раді просять довести до відома підопічних нардепів, що Державне управління справами (ДУС) погодилося на пропозицію регламентного комітету ВР «врегулювати питання зниження оплати» за користування членами нардепських сімей (дружинами, чоловіками, дітьми, батьками) послугами держпідприємства «Зал офіційних делегацій» в українських аеропортах.

«Обком» публікує листа головам фракцій, підписаний керівником парламентського Комітету з питань регламенту, депутатської етики і забезпечення діяльності Верховної Ради України Володимиром Макєєнком (Партія регіонів), в якому зазначено, що відтепер родичі нардепів зможуть користуватися послугами VIP-залів в аеропортах не за тарифом 1100 грн. (як було до «врегулювання питання»), а лише за 180 гривень. І це в разі, якщо вони збираються летіти кудись самі, без супроводу родича з мандатом.

Якщо ж члени сім`ї перебувають у VIP-залі разом з нардепом, вартість обслуговування для них становитиме 121 гривну 20 копійок, «які оплачуються за рахунок бюджетних призначень».