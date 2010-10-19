У ПР вважають затримання Данилишина прикладом боротьби з корупцією

Народний депутат від Партії регіонів Іван МИРНИЙ вважає затримання колишнього міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА прикладом реальної боротьби української влади з корупцією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політика, про це йдеться у його заяві.

«Коли йдеться про сотні мільйонів вкрадених у народу гривень, то заяви про політичні мотиви затримання виглядають абсурдно», - зазначає народний депутат.

Справу Б.ДАНИЛИШИНА він назвав «яскравим приклад корупції в уряді ТИМОШЕНКО», висловивши переконання, що до відповідальності будуть притягнуті й інші члени попереднього Кабміну.

«Я переконаний, що це не останній чиновник «біло-червоного» уряду, який відповідатиме у суді за свої вчинки. Боротьба з корупцією – це національна задача, яку Президент України визначив своїм пріоритетом. Високі посади, ані в нинішній владі, ані при минулій не дають нікому можливості уникнути відповідальності, як би опозиція не намагалася представити боротьбу з корупцією політичними репресіями чи полюванням на відьом... Всі мають відповідати за законом», - наголошує “регіонал” І.МИРНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 жовтня, від Національного центрального бюро Інтерполу Чеської Республіки надійшло повідомлення про те, що громадянина Б.ДАНИЛИШИНА, який перебував у міжнародному розшуку, затримано на території цієї країни.

У зв’язку з цим, сьогодні Блок Юлії Тимошенко заявив, що затримання екс-міністра економіки Б.ДАНИЛИШИНА – це продовження курсу чинної влади на здійснення репресій проти політичних опонентів.

«Влада знову продемонструвала, що вона здатна боротися з опозицією тільки силовими методами. У той час, як бездарна політика уряду руйнує економіку країни, влада займається полюванням на відьом», - йдеться у заяві.

«ЯНУКОВИЧ всупереч своїм власним заявам про цінність демократії перетворив Україну на поліцейську державу», - наголошують у БЮТ.

При цьому БЮТ закликав владу до чесної політичної боротьби.