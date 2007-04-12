Що Ющенко запропонував Януковичу?

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА позитивно оцінив зміст пропозицій Президента України Віктора ЮЩЕНКА, переданих прем’єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, про це Х.СОЛАНА сказав сьогодні під час телефонної розмови з В.ЮЩЕНКОМ.

Х.СОЛАНА зазначив, що бачить певний прогрес у створенні умов для розв’язання політичної кризи в Україні.

В.ЮЩЕНКО поінформував Х.СОЛАНУ про останні політичні події в Україні, у тому числі про зміст пропозицій з 15 пунктів, які Президент передав для вивчення В.ЯНУКОВИЧУ.

Сторони домовилися підтримувати постійний контакт і надалі.

Розмова відбулася за ініціативи Х.СОЛАНИ.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня В.ЮЩЕНКО заявив, що зустрічався з прем`єр-міністром і сформулював план дій, який складається з 15-ти пунктів і покликаний врегулювати ситуацію.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що вони з В.ЯНУКОВИЧЕМ домовилися не оприлюднювати цей план, поки на робочому рівні сторони не обміняються позиціями.

За словами В.ЮЩЕНКА, ці пропозиції складаються з трьох розділів. Перший розділ полягає у формулюванні загальної оцінки тих процесів, які призвели до парламентської кризи, а також до вироблення солідарної позиції із низки правових питань, у тому числі й указу Президента про розпуск парламенту.

Другий блок, за словами В.ЮЩЕНКА, носить змістовний характер. «Це суть компромісів, які потрібно прийняти в контексті дії указу», - сказав він.

Також необхідно прийняти низку законів і рішень, які відновлять баланс влади, систему противаг, а також виробити механізми, які б унеможливили повторення ситуації з формуванням неконституційної більшості, або просто заявити про готовність це зробити.

До третього блоку В.ЮЩЕНКО відніс необхідність відновлення консультацій у рамках провідних парламентських сил. Зокрема, представників проурядової коаліції й опозиції. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що політичні сили повинні залучитися до процесу формування плану врегулювання, оскільки вони повинні його потім виконувати.