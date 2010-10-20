Парламент проголосував нові дати виборів ВР і Президента

Верховна Рада України направила до Конституційного Суду законопроект про внесення змін до Конституції України, якими встановлено дати проведення чергових виборів Президента та народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови «Про включення до порядку денного 7-ї сесії Верховної Ради України VI скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів і його направлення до Конституційного Суду України» проголосували 260 народних депутатів із 419, зареєстрованих в сесійній залі.

Як зазначив голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з підготовки пропозицій щодо змін до законодавства у зв’язку з рішенням Конституційного Суду про скасування політичної реформи Адам МАРТИНЮК, авторами законопроекту щодо внесення змін до Конституції є 230 народних депутатів. За його словами, запропонованими змінами передбачається, що чергові вибори народних депутатів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради, а чергові вибори Президента - в останню неділю березня п’ятого року повноважень.

Крім того, передбачено, що місцеві вибори також проводяться в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень ВР АРК, сільських, селищних, міських районних та обласних рад.

За словами А.МАРТИНЮКА, перехідними положеннями закону чітко встановлено, що чергові вибори до ВР проводяться в останню неділю жовтня 2012 року (це буде 28 жовтня 2012 року), а чергові вибори Президента – в останню неділю березня 2015 року (27 березня 2015 року).