Литвину не потрібен «гурток хорового співу в оперному театрі»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає недоцільним схвалення закону про опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив на прес-конференції.

За словами спікера, ухвалення закону про опозицію буде «рівнозначно тому, щоб створювати гурток хорового співу в оперному театрі».

На думку В.ЛИТВИНА, жодна «цивілізована країна світу не має закону про опозицію, але там є розуміння реалій, що всі фракції, всі депутати, представлені в парламенті, є представниками народу, і вони повинні мати право реалізувати своє бачення в частині постановки питання щодо важливих проблем суспільства».

В.ЛИТВИН переконаний, що «має діяти принцип, який має сповідувати влада, – думай про опозицію, коли ти при владі, бо все в цьому житті швидко змінюється».

За його словами, «незалежно від того, які будуть політичні установки», в парламенті має бути день, коли представники меншості пропонують розглянути свої законопроекти, і саме меншість має визначати, кого з членів Кабінету міністрів заслуховувати під час Години запитань до уряду.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вніс до Верховної Ради України законопроект, який регламентує діяльність опозиції у Верховній Раді Криму та органах місцевого самоврядування, визначає її права, обов’язки та доступ до засобів масової інформації.