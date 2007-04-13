Корчинський повідомить подробиці бійки в офісі ”Братства”

Сьогодні о 14.00 у приміщенні інтернет-холдингу «ОБОЗ.ua» відбудеться прес-конференція лідера партії «Братство» Дмитра КОРЧИНСЬКОГО на тему: «Братство» підрізали за підтримку Президента».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Братство», акредитація представників ЗМІ проводиться на місці за редакційними посвідченнями.

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Також відбудеться веб-конференція Д.КОРЧИНСЬКОГО. Надсилайте запитання на сторінку http://conf.oboz.ua/ov4/new/571.html.