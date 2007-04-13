Луценко готовий вдягнути футболку лідера

У неділю планується створення передвиборчого блоку “Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час сьомого позачергового з’їзду партії «Вперед, Україно» в інтерв’ю журналістам повідомив лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, цієї неділі у Києві має відбутися спільний з’їзд політичних партій “Вперед, Україно” і “Християнсько-демократичний союз”, на якому планується сформувати єдиний передвиборчий блок, до якого увійде і “Народна самооборона”.

На початку роботи з’їзду голова партії “Вперед, Україно” Віктор МУСІЯКА запропонував делегатам обрати лідером блоку Ю.ЛУЦЕНКА. У свою чергу, в інтерв’ю журналістам Ю.ЛУЦЕНКО підтвердив, що йому пропонують очолити блок, який буде створено і який матиме назву "Народна самооборона Юрія Луценка».

Виступаючи перед учасниками з’їзду, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив: «Скажу прямо: я готовий очолити список «Народної самооборони» на позачергових виборах до парламенту».

Відповідаючи на запитання журналістів, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що на об’єднавчому з’їзді партій планується також, крім створення блоку, обрати його лідера, сформувати виборчий список.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО ще раз наголосив, що пропонує Блоку Юлії Тимошенко та «Нашій Україні» створити так званий мегаблок демократичних сил, оскільки, на його переконання, саме таке об’єднання стане гарантією перемоги на позачергових виборах всіх демократичних сил.

Відповідаючи на запитання, на якій стадії зараз перебувають переговори, зокрема, з «Нашою Україною» про створення такого мегаблоку, Ю.ЛУЦЕНКО відповів: «На чудовому етапі». При цьому він додав, що такого роду переговори «процес завжди дуже тривалий, багатошаровий, багатогранний».

Водночас, на запитання, чи готовий він очолити такий мегаблок і його виборчий список, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Я сьогодні не виключаю, що можу очолити спільний список «Народної самооборони» і «Нашої України»… Власне, не важливо, яким номером я буду». «Звичайно, мені було б приємно. Я більше міг би зробити, знаходячись першим у списку», - додав він.

Якщо ж демократичним силам не вдасться утворити єдиний блоку, то, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, “Народна самооборона” “буде робити своє”.

Водночас він висловив переконання, що й у такому разі «Народній самообороні» вдасться знайти формулу співпраці з іншими демократичними силами, які братимуть участь у виборах, у тому числі й за результатами виборів до парламенту.

Об’єднавчий з’їзд політичних партій «Вперед, Україно» і “Християнсько-демократичний союз” відбудеться у неділю, 15 квітня, об 11.00 в Українському домі, повідомили журналістам у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».