Новий мер Москви: співпраця із Севастополем - політичне питання

Затверджений сьогодні мером Москви Сергій СОБЯНІН заявляє, що Москва продовжуватиме співпрацю з Севастополем.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це він сказав, виступаючи перед затвердженням Московській міськдумі.

«Те, що стосується Севастополя, – я думаю, нам потрібно активно продовжувати співпрацю. Це не стільки економічне, а й політичне завдання», - сказав С.СОБЯНІН.

За його словами, «ми повинні вибудовувати добрі, партнерські відносини з Україною».

Водночас він зазначив, що потрібно провести ревізію будівельних проектів, які реалізуються в інших регіонах.

«Ми повинні провести повну ревізію цих витрат. Я думаю, що це не першочергові завдання – все зробимо, тоді будуватимемо в Іваново, Новосибірську, Якутії, де завгодно. Давайте спочатку розберемося зі своїми проблемами», - сказав він.