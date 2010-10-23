Гурвіц: не дочекаєтесь

Діючий мер Одеси Едуард ГУРВІЦ спростовує повідомлення деяких ЗМІ про те, що він вирішив припинити передвиборчу боротьбу за мандат міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву Е.ГУРВІЦ зробив після зустрічі з жителями Київського району Одеси, коментуючи на прохання журналістів оприлюднені в деяких ЗМІ чутки про те, що «ГУРВІЦ готовий здатися без бою».

«Всі казки про те, що я знявся з виборів, - заявив Е.ГУРВІЦ, - це чергова провокація невдах, які втратили останню надію. До такої брехні зазвичай вдаються лише тоді, коли іншого виходу вже не залишається».

«Цікаво, що вони говоритимуть весь тиждень, що залишився до дня голосування, зазначив кандидат у мери Одеси. – Адже у мене в день по три-чотири зустрічі з виборцями. Можливо, хтось найближчим часом і звільнить своє крісло: як годиться агітаторам «вертикалі влади», без боротьби. Але до мене це не має ані найменшого стосунку».