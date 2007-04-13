Уряд знову пропонує Президентові схаменутися

Кабінет міністрів в чергове пропонує Президенту України скасувати його указ про розпуск парламенту. Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні на сайті Партії регіонів зверненні Кабінету міністрів України до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Зокрема, в документі пропонується Президенту: “перше – зупинити дію, а краще – скасувати Указ від 2 квітня 2007 р. №264 “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України”, задля розв’язання проблем, що спричинили і спровокували політичну кризу в суспільстві; друге – спільно розробити і реалізувати комплекс узгоджених заходів для збереження економічної стабільності, забезпечення сталого розвитку економіки та підвищення рівня життя народу”.

Кабмін наголошує, що за 8-місячний період роботи нинішній уряд зумів подолати кризу в економіці, навести лад у фінансовій сфері, забезпечив перехід до сталого економічного зростання, стабілізував ціни, підвищив заробітну плату і пенсії. За І квартал поточного року порівняно з І кварталом 2006 р. темпи приросту ВВП зросли втричі і перевищують 8%, доходи державного бюджету збільшилися на 36%. Обсяг виробництва збільшився практично в усіх галузях і в усіх регіонах.

Говорячи про інші свої досягнення, урядовці приходять до висновку, Кабмін очолюваний Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, двічі довів свою високу професійність, здатність долати кризи, піднімати економіку і підвищувати добробут громадян – як у 2003-2004 роках, так і на початку 2007 року.

Водночас, вони зауважують, що їх досягнення не всім по душі.

”Окремі політичні групи, які називають себе “об’єднаною опозицією”, спровокували утворення гострої політичної кризи. У свій час саме їх непродумані дії призвели до значних диспропорцій, спричинили підвищення цін на м’ясо, бензин, цукор, довели до жалюгідного стану енергетичну і житлово-комунальну сферу, а сьогодні вони намагаються припинити позитивні зрушення в економічному і соціальному розвитку”, - зазначають вони.

”Національна економіка зовсім недавно пережила важкі випробування. За півтора року вона витримала дві виборчі кампанії. Громадяни розраховували на те, що вони мають п’ять років на спокійну і продуктивну працю, на свій достаток.

Всупереч їх волі, всього через рік після останніх демократичних виборів нам знов нав’язують, тепер вже у незаконний, антиконституційний спосіб, пройти непростий виборчий марафон”, - наголошують урядовці.

При цьому члени уряду попереджають про негативні наслідки від дострокових виборів: “значно зменшилися обсяги продажу цінних паперів українських компаній, знизився індекс Першої фондової торговельної системи, підвищується вартість короткострокових міжбанківських кредитів. Рейтингова агенція Standard&Poor’s переглянула прогноз рейтингу України і змінила його зі стабільного на негативний. Лише за один тиждень ціни на продукти харчування зросли більше, ніж з початку року. Підвищуються ціни на нафтопродукти”.

”Уряд украй стурбований таким станом справ. Ми не можемо, не маємо права не враховувати ту ситуацію, яка мала місце в кінці 2004 року”, - зазначається в зверненні.

Члени уряду переконані, що В.ЮЩЕНКО не хочете повторення такої ситуації з її згубними економічними і соціальними наслідками. “І Кабінет міністрів цього не хоче! Цього не хочуть власники підприємств, інвестори, значна більшість українців, зокрема підприємці, бо вони втрачають свої доходи, заробітки, пенсії, втрачають віру в майбутнє – а це головне. Помиляється той, хто сподівається, що в каламутній воді можна піймати рибу у вигляді підвищення цін на товари, роботи, послуги. Уряд контролюватиме ситуацію і робитиме все можливе для запобігання такому сумнівному “улову”, - переконані члени уряду.