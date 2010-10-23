Литвин: Україну може врятувати лише віра в Бога

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що віра в Бога врятує Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам селі Сербо-Слобідка Ємільчинського району Житомирської області після церемонії освячення нового храму.

В.ЛИТВИН вважає, що «Україну може врятувати лише віра в Бога, тому що, якщо буде більше віри, буде менше тих негативів, яких ще чимало у житті».

На думку голови ВР, віруюче суспільство спроможне обрати більш чесну та демократичну владу, яка «буде більше чути людей, бо ті, хто у цій владі, повинні знати віру». «Водночас той, хто має віру, той має совість, а хто має совість, той має сором», - додав він.

На думку спікера, проблема полягає у тому, що «влада повинна нести відповідальність за те, як живе будь-яке покоління, і особливо - люди старшого віку, бо похилі люди повинні мати, образно кажучи, нормальну життєву осінь».

В.ЛИТВИН також повідомив, що до нього надходить багато звернень з проханням допомогти у спорудженні храмів, “оскільки в Україні було дуже багато зруйнованих церков”.

Також він сказав, що не вбачає нічого особливого у виборчому процесі, який триває в Україні. Голова ВР закликав своїх земляків "з поліського краю на Житомирщині підтримувати тих, хто підтримує їх".