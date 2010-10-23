Суд зобов'язав Дніпропетровську ТВК доповнити 56 дільничних комісій

У Дніпропетровську буде переформатовано 56 дільничних виборчих комісій. Таке рішення ухвалив у суботу апеляційний адміністративний суд за позовом міської організації політичної партії «Україна майбутнього».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, суд визнав незаконними дії Дніпропетровської міської територіальної виборчої комісії щодо порядку формування дільничних комісій та зобов’язав ТВК розглянути подання про включення до складу дільничних виборчих комісій в межах Бабушкінського району Дніпропетровська представників всіх політичних партій, які були штучно позбавлені представництва у комісіях.

Раніше у Бабушкінському районі було утворено 52 виборчі дільниці, до складу яких відповідно до закону можуть входити до 24 члени комісії. «Всупереч вимогам закону, Дніпропетровська ТВК не включила до складу цих комісій представників різних політичних партій, незважаючи на те, що їхні кандидатури були подані у передбаченому законом порядку. ТВК ухвалила рішення про формування комісій з 18 членів, які представляють виключно частину парламентських партій», - зауважили в прес-службі партії.

При цьому ТВК посилалася на лист голови виконкому Бабушкінської райради про те, що включення до складу дільничних комісій 24 осіб призведе до погіршення у приміщеннях комісій санітарно-гігієнічних норм та підвищення соціальної напруженості серед виборців. Саме ці дії міської виборчої комісії суд визнав незаконними», - підкреслили в партії «Україна майбутнього».

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Віктор ЯНУКОВИЧ попередив чиновників про відповідальність за порушення права громадян на вільне волевиявлення.

«Я хочу підняти рівень відповідальності чиновників – тих, хто має відношення до цих виборів, і сказати: якщо будуть зафіксовані ті чи інші порушення, чи адміністративний тиск з боку представників влади, – як мінімум, я цих людей звільню з роботи. Вони не повинні заважати людям голосувати. Вони не повинні заважати волевиявленню людей», – наголосив глава держави.