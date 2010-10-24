Гриценко попередив Януковича: на нього чекає маса відкриттів

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО радить Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ відновити роботу Ради національної безпеки та оборони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це він сказав журналістам у Тальному (Черкаська область).

За словами А.ГРИЦЕНКА, РНБО, що є конституційним органом, створеним для моніторингу загроз національній безпеці, підготовці заходів для їхньої локалізації та контролю за виконанням, В.ЯНУКОВИЧЕМ абсолютно не задіяний.

А.ГРИЦЕНКО звернув увагу на те, що вже четвертий місяць Рада національної безпеки та оборони взагалі не збирається. Останнє засідання, згідно з офіційними повідомленнями, відбулося 6 липня.

«Сьогодні перед країною постали серйозні загрози економічного, фінансового, енергетичного, соціального, інформаційного та іншого характеру, які вимагають системних рішень і добро скоординованих дій усіх виконавчих структур, - зазначив А.ГРИЦЕНКО. - Єдиний орган, який згідно з Конституцією має право здійснювати міжвідомчу координацію і контроль, визначаючи завдання для всіх виконавчих структур - РНБО. Але він не діє».

Він також підкреслив, що навіть ті засідання Ради нацбезпеки та оборони, що проходили за 8 місяців перебування у владі В.ЯНУКОВИЧА, скликалися нечасто.

Тому голова парламентського комітету порадив Президенту відновити роботу РНБО, і першим кроком – перевірити, як виконуються рішення, що були прийняті Радою нацбезпеки та оборони під його головуванням.

«ЯНУКОВИЧ буде здивований, на нього чекає маса відкриттів», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Зокрема, за його словами, рішення РНБО щодо Збройних сил, яке було прийнято та введено в дію президентським указом, виконано лише на 60%.

На переконання А.ГРИЦЕНКА, це підриває довіру як до РНБО, так і до самого В.ЯНУКОВИЧА.

Тому він пропонує негайно зібрати Раду нацбезпеки та оборони, перевірити стан виконання рішень і притягнути до відповідальності тих, хто їх не виконав.

Крім того, А.ГРИЦЕНКО наголосив на необхідності проведення мінімум одного засідання РНБО на місяць. Сьогодні ж через неритмічну роботу ради багато питань відкладено і не вирішується.

«Згідно з рішенням, прийнятим на останньому засіданні РНБО, яке відбулося 6 липня, Кабміну і Міністерству оборони було визначено місяць для підготовки невідкладних заходів для недопущення руйнації Збройних сил. Планувалося, що у першій декаді серпня цей план заходів буде розглянутий», - повідомив А.ГРИЦЕНКО. Втім, за його словами, такого плану досі не існує.

Так само, за його словами, уже котрий місяць відкладається засідання РНБО, на якому мало бути розглянуто концепцію розвитку оборонно-промислового комплексу.

А.ГРИЦЕНКО порадив В.ЯНУКОВИЧУ згадати, що він є головою Ради національної безпеки та оборони, та відновити роботу цього органу.

«Інакше його команда буде лише повторювати гіркий досвід ЮЩЕНКА, коли гучні декларації залишалися на рівні слів. Сильна команда, якою вважає себе Партія регіонів, так не повинна працювати», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.