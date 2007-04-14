У Києві проходить XVIII з`їзд ПСПУ

Сьогодні в Києві проходить 18-й з`їзд Прогресивної соціалістичної партії України (ПСПУ).

Як передає кореспондент УНІАН, у форумі беруть участь більш як 200 делегатів з різних регіонів. З`їзд проводять голова ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО і її перший заступник Володимир МАРЧЕНКО.

На порядку денному – визначення формату участі партії в позачергових виборах до Верховної Ради, затвердження передвиборної програми ПСПУ, висунення кандидатів у народні депутати.