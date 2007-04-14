Вітренко: Мін`юст завадив ПСПУ створити передвиборчий блок

Прогресивна соціалістична партія України самостійно братиме участь у дострокових парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО на XVIII з`їзді партії, який проходить сьогодні в Києві.

За її словами, ПСПУ хотіла створити блок, і вже велися переговори, але Міністерство юстиції відмовилося завірити необхідні документи. «Для того, щоб створити блок, останній день був 10 квітня. Цього дня потрібно було відвезти документи в Мінюст. Тобто, ми прийшли із статутом і повинні вийти цього ж дня із завіреним статутом і свідоцтвом. Нам відмовили в завіренні», - сказала Н.ВІТРЕНКО. Разом з тим вона відмовилась назвати політичну силу, з якою ПСПУ планувала створити блок, відзначивши, що був намір створити блок з трьох політичних сил.

Також Н.ВІТРЕНКО відзначила, що в списку партії немає магнатів і олігархів, які могли б фінансувати кампанію. За словами лідера ПСПУ, основну роботу на виборах проводитиме вона сама. Виступи і поїздки коштують недорого, водночас телебачення, за її словами, «це дуже дорого». «Те, що нам по кишені, платитимемо, наші партійці ходитимуть від хати до хати, носитимуть прості листівки і розповідатимуть», - сказала Н.ВІТРЕНКО.