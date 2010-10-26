В Івано-Франківську теж знайшли фальшиві бюлетені

Члени ТВК виявили 111 тисяч фальшивих виборчих бюлетенів до Івано-Франківської обласної ради у багатомандатному виборчому окрузі.

Бюлетені були виявлені 25 жовтня в Івано-Франківську в приміщенні друкарні "Кубекс", повідомляє прес-служба партії "Свобода".

Ще "80 тисяч фальшивих виборчих бюлетенів" виявлено по мажоритарних округах області.

"Члени обласної ТВК і депутати Івано-Франківської облради, які прибули на місце виготовлення бюлетенів та виявили додатково надрукований тираж бюлетенів, впродовж тривалого часу не можуть викликати на місце подій прокурора області Миколу Гошовського", - йдеться в заяві

"Він навідріз відмовляється встановити факт злочину", - заявили в "Свободі".

"Ще під час вибору друкарні, яка мала б друкувати бюлетені, ми звертали увагу на те, що таку важливу роботу доручено не відомій в краї друкарні, такій як, наприклад, друкарня імені Шухевича в Коломиї, а вибрали нікому невідому юридичну фірму-пустушку "Кубекс", - зазначають в партії.

Українська правда