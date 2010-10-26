Фронт Змін: це не просто чутки - провокатори телефонують до виборчкомів

Кіровоградський осередок «Фронту Змін» спростував чутки про зняття з виборчих перегонів кандидата на посаду міського голови Сергія ТАБАЛОВА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі обласної організації партії.

«Не просто чутки – провокатори телефонують членам ДВК, спостерігачам від цього кандидата і повідомляють про те, що С.ТАБАЛОВ не братиме участі у місцевих виборах, а їм не потрібно приходити на засідання комісій. Також невідомі заклеюють і пошкоджують біл-борди з кандидатами від «Фронту Змін» до Кіровоградської міської ради», - ідеться у повідомленні.

Обласна організація партії звернулась до губернатора Кіровоградщини, керівництва правоохоронних органів із закликом забезпечити законність проведення місцевих виборів, не допустити фальсифікацій та тиску на виборців і кандидатів.