Завтра Конституційний Суд візьметься за указ Ющенка

Завтра, 17 квітня, Конституційний Суд України на пленарному засіданні розпочне у формі невідкладного конституційного провадження розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року № 264.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Суддя-доповідач у справі - Сюзанна СТАНІК.

Початок засідання о 09.30 .