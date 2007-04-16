Завтра Конституційний Суд візьметься за указ Ющенка
10:15, 16 квітня 2007Політика
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Доповідатиме Сюзанна Станік
Завтра, 17 квітня, Конституційний Суд України на пленарному засіданні розпочне у формі невідкладного конституційного провадження розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року № 264.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.
Суддя-доповідач у справі - Сюзанна СТАНІК.
Початок засідання о 09.30 .
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