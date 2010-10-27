Жванія: «вождистські» політпроекти в Україні вимруть, як динозаври

Народний депутат України Давид ЖВАНІЯ, обраний нещодавно Секретарем політичної партії «Християнсько-демократичний союз», прогнозує, що в 2012 році Україна позбавиться "вождистських" політичних проектів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це Д.ЖВАНІЯ заявив в інтерв’ю газеті «Факти» 27 жовтня.

«Вони вимруть, як динозаври. Таким проектам не вдалося провести жодної результативної і серйозної реформи. І те становище, в якому зараз опинилася Україна, – багато в чому наслідок діяльності у владі якраз лідерських, «брендових» політичних проектів. Усі ці партії, які створювалися під одну конкретну людину, виявилися по суті "одноденками", – сказав Д.ЖВАНІЯ. При цьому він додав, що сьогодні настав час розвитку ідеологічних політичних сил.

Водночас, коментуючи своє обрання на посаду Секретаря ХДС депутат зазначив, що «ця посада передбачає лише технічні, виконавчі функції. "Отже я – зовсім не Генсек КПРС», – сказав Д.ЖВАНІЯ, підкресливши, що в ХДС вождів не було і ніколи не буде.

За словами політика, до його обов’язків на посаді Секретаря партії входить розвиток Християнсько-демократичного союзу та підготовка партії до участі в майбутніх парламентських виборах. «Після побудови європейської, ефективної структури я складу повноваження Секретаря партії. А потім Колегія, Асамблея, з’їзд будуть ухвалювати подальші рішення», – зазначив Д.ЖВАНІЯ.