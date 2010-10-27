Експерти вважають, що на виборах будуть ігри з явкою і скупка голосів

Головною особливістю майбутніх виборів до місцевих органів влади буде переоцінка адміністративного ресурсу, застосування різного роду технологій з підвищення мотивації виборця, мінімізація явки протестного електорату і реалізація спецпроектів щодо прямої скупки голосів. Такі висновки зробили експерти Агентства моделювання ситуацій у своєму дослідженні «Місцеві вибори: Львів, Харків, Одеса».

На прес-конференції в агентстві УНІАН заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ підкреслив, що переоцінка адмінресурсу – загальна тенденція для більшості регіонів України. За його словами, «адмінресурс на найближчих виборах буде найбільш ефективним за останні декілька років, проте сьогодні намічається чітка тенденція з переоцінки його значущості для результату». Експерт вважає, що в Одесі і Львові цей чинник «мінімізований до крайності». За його словами, в Одесі «команда місцевої влади була настільки неефективна, що дійшла висновку про необхідність застосування спецтехнологій з «додаткової мотивації» виборця».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що у Львові найбільш програшним методом ведення передвиборчої боротьби були «спроби деяких політиків, наближених до партії Президента, маніпулювати з кадровим формуванням дільничних виборчих комісій». «Такі незграбні дії привели до дискредитації багатьох ефективних цільових програм губернатора ГОРБАЛЯ», - сказав експерт.

Директор АМС Віталій БАЛА сказав, що однією з найпопулярніших технологій на цих виборах стануть «ігри з явкою виборців». За його словами, «багато кандидатів намагалися провести кампанію, що називається «на мізері». Він підкреслив, що «в одних це виходить, як, наприклад, у Харкові у КЕРНЕСА, який, судячи з усього, проводить переконливу кампанію і перемагає хоча і зі значною перевагою, але при невеликій кількості голосуючих». У той же час він додав, що «в Одесі команда ГУРВІЦА до останнього робила помилкову ставку на ослаблення мотивації виборця». «В результаті втратила час і ресурси на явно програшну стратегію», - зазначив директор АМС.

Крім того, експерти відзначають неефективність перенесення особливостей всеукраїнської президентської кампанії на кампанію локальну, місцеву. В.БАЛА підкреслив, що «деструктивна кампанія, спроби перенесення відповідальності на опонентів, популізм – не будуть ефективними методами комунікації в локальних регіональних кампаніях». За його словами, «набагато ефективніше було б вести професійну дискусію про стратегію розвитку міської інфраструктури». При цьому він додав, що «в цьому контексті заяви опозиції щодо фальшивих бюлетенів у Харкові і Хмельницькому варто розцінювати лише як метод консолідації протестного виборця, причому не самий ефективний».