У Василькові кандидатів у мери не реєстрували через неформатні фото?

Головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва», один з ініціаторів створення політичної партії «Форум» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ вважає, що результати місцевих виборів неможливо буде вважати легітимними через тотальні фальсифікації і порушення, які фіксуються під час виборчої кампанії.

Таку думку В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ висловив в коментарі УНІАН.

«Результати місцевих виборів визнати неможливо, адже всі розуміють, що це не виборча кампанія, а нахабний обман. Незалежно від того, хто переможе, результат не буде легітимним, а численні порушення в ході виборчого процесу підривають довіру громадян до властей в цілому», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

За його словами, зміни, внесені в 2010 році в закон про місцеві вибори, створили передумови для масових фальсифікацій і порушень. «Нісенітниці в законі серед іншого привели до маніпуляцій з номерами партій у виборчих бюлетенях. Практично по всій країні Партія регіонів у бюлетенях отримала перший номер – так не буває. Попередня система теж не була ідеальною, але такого тотального підігрування владі не було», – пояснив громадський діяч.

На думку В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, одним з кричущих прикладів порушень виборчого процесу є місто Васильків Київської області, де на посаду міського голови балотуються всього чотири кандидати, зокрема чинний мер Сергій ІВАЩЕНКО, який висунутий Партією регіонів. «Десятьох претендентів просто не зареєстрували, а причини відмови в реєстрації надумані, наприклад, заява старого зразка, відсутність контактного номера телефону або надання фотографій занадто великого розміру. Я не виключаю, що могли бути помилки в документах, але кандидати повинні мати можливість їх виправити, а не позбавлятися права балотуватися», – вважає він.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ звернув увагу на той факт, що навіть після рішень судів п’ять претендентів не були зареєстровані. «Голова Васильківської міської виборчої комісії Олександр КРИКУНОВ заявив, що суд не може зобов’язати виборчком зареєструвати кандидата. Це жахливо! Він прямо порушує закон, коли говорить, що комісія не буде виконувати судове рішення», – підкреслив лідер «Форуму».

За його словами, це лише один приклад із сотень тисяч аналогічних фактів в цілому по Україні. «Єдино вірним рішенням у такій ситуації були б нові вибори. Люди повинні привчити владу працювати на благо народу або бути вигнаною», – резюмував В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, місцеві вибори в Україні, відповідно до постановиВерховної Ради України від 20 жовтня 2009 року, були призначені на 30 травня 2010 року. Але вже 16 лютого новою постановою парламент скасував це рішення без зазначення нової дати проведення виборів. 1 липня Верховна Рада призначила місцеві вибори на 31 жовтня.

10 липня парламент ухвалив Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».