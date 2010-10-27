Більшість українців вважає, що влада свідомо дурила їх з цінами на газ

17:40, 27 жовтня 2010
Політика
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Опитування Центру Разумкова

ГазБільшість громадян вважає, що влада свідомо вводила їх в оману стосовно ціни на газ для населення.

Про це свідчать дані всеукраїнського опитування, проведеного Центром Разумкова, повідомили УНІАН у Центрі.

Зокрема, під час опитування респондентам пропонувалося оцінити ситуацію, коли при підписанні харківських угод («газ-флот») представники української влади запевняли, що це дозволить не підвищувати ціни на газ для українських споживачів, однак згодом ціни на газ підвищились.

Відносна більшість опитаних (44,8%) вважають, що з огляду на це не слід було підписувати харківські угоди. Протилежної думки дотримуються 36,0% респондентів. Решта опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

Водночас абсолютна більшість опитаних (52,7%) переконані, що керівництво країни свідомо вводило в оману громадян, коли запевняло, що ціни на газ зростати не будуть. Близько третини респондентів (34,9%) вважають, що керівництво країни при цьому не планувало підвищувати ціни на газ, але змушене було це зробити внаслідок зовнішніх обставин. Решта опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 30 вересня по 5 жовтня 2010 року в усіх регіонах України. Опитано 2007 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Як повідомлялося, 21 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали у Харкові Угоду з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Того ж дня були підписані Доповнення до газового контракту стосовно купівлі-продажу природного газу в 2009 - 2019 роках.

При підписанні харківських угод представники української влади запевняли, що це дозволить не підвищувати ціни на газ для українських споживачів. Однак ціни на газ підвищились.

 

 

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