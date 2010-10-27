Губернатор не розуміє, як можна використати зайві бюлетені

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК категорично заперечив причетність обласної влади до виготовлення зайвих бюлетенів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ВИШИВАНЮК заявив на позачерговій сесії Івано-Франківської обласної ради, яка розглядала порушення виборчого законодавства, зокрема щодо виявлення зайвих бюлетенів в Івано-Франківській друкарні «Кубекс», яка виконувала замовлення обласної ТВК із друкування виборчих бюлетенів.

М.ВИШИВАНЮК категорично заперечив причетність обласної влади «до тих неподобств, які виявлені в приватній друкарні, до тих помилок, зумисних чи не зумисних дій».

«В першу чергу я не збираюся виступати в ролі адвоката із захисту окружної виборчої комісії, друкарні чи 36 політичних партій, які беруть участь у виборах, - зазначив голова ОДА. - Я теж підтримую звернення до правоохоронних органів розслідувати цю справу, оскільки цей інцидент має пряме відношення до мене особисто. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поклав відповідальність за проведення чесних, прозорих виборів на голів обласних державних адміністрацій. І, на превеликий жаль, мені дуже важко сьогодні, дуже сумно, що такий факт є в нашій області… Це, в першу чергу, удар, направлений проти мене особисто, в чому я абсолютно не зацікавлений… Я не розумію одного׃ якщо дійсно хтось замовляв ці бюлетені, то як він збирався їх використовувати, коли у нас 30% населення – відсутні . Це означає, що явка – 70% і 30% - вже зайві…»

М.ВИШИВАНЮК закликав не звинувачувати чинну владу, оскільки, за його словами, «сьогодні у районах 10 голів провладних, решта – представники, які були приведені до влади після помаранчевої революції». «В тому числі, прокурор області Микола ГОШОВСЬКИЙ прийшов після помаранчевої революції, начальник управління СБУ в області Михайло КУРНИК служив і після революції; звання генерала йому дав Віктор ЮЩЕНКО. – додав голова ОДА. - Так що не потрібно все списувати на владу». Він запевнив усіх, що «обласна державна адміністрація, райдержадміністрації роблять все належне, щоб вибори були прозорі».

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня в Івано-Франківську виявлено майже 200 тисяч зайвих бюлетенів на вибори до місцевих органів влади. Виборчі бюлетені були виявлені в Івано-Франківську в приміщенні друкарні "Кубекс”.

Голова Івано-Франківської обласної територіальної виборчої комісії Олег ПИЛИП’ЮК заявив, що ці бюлетені є технічним браком.

За його словами, члени обласної виборчої комісії склали акт про виявлені надлишки та технологічні відходи бюлетенів і знищили близько 190 тис. технічно зіпсованих бланків: понад 111 тисяч по багатомандатному виборчому округу і 80 тисяч бюлетенів по мажоритарних виборчих округах.

Сьогодні, 27 жовтня, на позачерговій сесії Івано-Франківської облради секретар Івано-Франківської обласної територіально-виборчої комісії Василь АРОНЕЦЬ заявив, що виявлені в Івано-Франківську надлишкові бюлетені не були технічним браком.