Тарасюк, Костенко і Матвієнко поділили місця в списку

Політичні партії, які увійшли до блоку «Рух - Українська правиця» отримали у списку наступні квоти: Українська народна партія 37%, Народний рух України - 37%, УРП «Собор» - 26%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив лідер УРП «Собор» Анатолій МАТВІЄНКО.

Він підкреслив, що створення «Правиці» є суттєвим кроком до створення єдиного національно-демократичного блоку і створення єдиної потужної національно-демократичної партії. «Всі ми за недалекими горами однопартійці», - сказав А.МАТВІЄНКО.

У свою чергу лідер УНП Юрій КОСТЕНКО зазначив, що сьогодні на між партійному з’їзді планується ухвалити звернення до інших правих сил, партій та громадських організацій із закликом створити єдиний національно-демократичний виборчий блок.

«Хто відгукнеться на цей заклик – зможе увійти до «Української правиці», - підкреслив Ю.КОСТЕНКО.

Він зазначив, що квотування між силами, які можуть увійти до «Української правиці», формуватиметься за домовленістю між її засновниками – УНП, НРУ та УРП «Собор».

Крім того, лідер НРУ Борис ТАРАСЮК зазначив, що до першої трійки виборчого списку «Української правиці» увійдуть лідери трьох партій-засновників, але детально розповісти про виборчий список відмовився.

Учасники прес-конференції зазначили, що представники «Української правиці» не будуть входити до інших політичних блоків на основі індивідуального членства.

Як зазначив А.МАТВІЄНКО, слід створювати ідеологічні політичні сили, а «не шукати месію і під нього підлаштовувати весь політичний рух».

Водночас Б.ТАРАСЮК на виключив, що до “Правиці” увійдуть на основі індивідуального членства представники інших партій та організацій.