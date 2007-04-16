Кармазін просить коаліцію не смішити людей

Голова Партії захисників Вітчизни Юрій КАРМАЗІН схвалює указ Президента про розпуск Верховної Ради, але закликає Віктора ЮЩЕНКА призупинити документ на 3-4 тижні з метою отримання рішення Конституційного Суду та для належної підготовки виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«На жаль, дуже пізно пан Президент застосував свої повноваження, але добре, що застосував», - сказав Ю.КАРМАЗІН, додавши при цьому, що з боку Президента це був «хороший, але крайній крок».

В той же час Ю.КАРМАЗІН від імені партії, яку він очолює, просить Президента призупинити дію свого указу на 3-4 тижні, аби Конституційний Суд зміг дати тлумачення цьому документу.

Разом з тим, за словами Ю.КАРМАЗІНА, спочатку КС має дати відповідь щодо конституційності політреформи, імперативного мандату, закону про Кабінет Міністрів, а потім указу Президента про розпуск парламенту.

На переконання Ю.КАРМАЗІНА, саме цей указ є наслідком прийняття попередніх законів.

Коментуючи перебіг подій, які після указу Президента про розпуск ВР відбуваються в Україні, Ю.КАРМАЗІН висловив здивування намаганням ВР взяти на себе повноваження звільняти та призначати членів Центральної виборчої комісії. На його переконання, «це також є прикладом узурпації влади з боку Верховної Ради».

Між тим Ю.КАРМАЗІН вважає, що сьогодні Президент має для встановлення рівноваги між політичними силами зробити «не тільки правовий, але й політично-правовий крок - призупинити дію свого указу».

Також Ю.КАРМАЗІН звернувся до опозиційних сил із закликом повернутися до сесійної зали парламенту, оскільки тільки так, на його переконання, можна відстояти інтереси виборців.

Що ж стосується переговорів, які Президент неодноразово пропонував продовжити коаліції та главі уряду, то, на думку Ю.КАРМАЗІНА, такого роду переговори (про подолання політичної кризи) треба вести у форматі не лише Президент-коаліція; Президент-опозиція, але й Президент-позапарламентські політичні сили. «Так ми бачимо, що система противаг і система кризи буде подолана», - сказав Ю.КАРМАЗІН.

Водночас, звертаючись до представників коаліції, Ю.КАРМАЗІН закликав: «Давайте припиняти ці дискусії в центрі Києва, вони просто смішать людей».

Відповідаючи на запитання журналістів, Ю.КАРМАЗІН зазначив, що очолювана ним політична сила обов’язково братиме участь у виборчому процесі. Він не виключає, що Партія захисників Вітчизни може йти на вибори як самостійно, так і в блоці з іншими демократичними політичними силами, якщо знайдуться «точки дотику».

В той же час Ю.КАРМАЗІН вважає за доцільне, щоб дату позачергових парламентських виборів було перенесено на кінець червня - початок липня з метою нормальної підготовки до виборів.