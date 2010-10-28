Одеський губернатор: вони хочуть повернути вуличну демократію

Голова Одеської облдержадміністрації Едуард МАТВІЙЧУК заперечує заяви про використання обласною владою адміністративного ресурсу під час передвиборної кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в обнародуваній сьогодні заяві Е.МАТВІЙЧУКА.

Зокрема, він спростував достовірність відомостей представника Комітету «За відкриту демократію» Брайана МЕФФОРДА про виготовлення в Одесі на 250 тисяч бюлетенів більше, ніж необхідно для голосування на місцевих виборах.

«В Одесі хочуть повернути вуличну демократію 2004 року і планують провокації в день місцевих виборів 31 жовтня», - заявив губернатор.

Е.МАТВІЙЧУК також повідомив, що за фактом заяви Б.МЕФФОРДА звернувся в правоохоронні органи і подав протест в Міністерство закордонних справ України.

На підтвердження своїх слів про те, що в Одесі не виготовляли зайві бюлетені, Е.МАТВІЙЧУК опублікував скановану копію Акту прийому-передачі бюлетенів в одномандатному виборчому окрузі з виборів Одеського міського голови від 25 жовтня 2010 року про прийом Одеським міськвиборчкомом 729 тис. 655 бюлетенів, надрукованих видавництвом «Черноморье».

Водночас в інтерв`ю УНІАН член Одеського міськвиборчкому Євген ГРИГОР’ЄВ заявив, що під цим «Актом прийому-передачі бюлетенів можна побачити підписи тільки третини членів виборчої комісії, а саме шістьох із 17 членів міськвиборчкому. Ряд членів ТВК, зокрема я, Віктор ЧЕГОДАЄВ, Тетяна АТАЯНЦ, не мають жодної уяви про те, скільки виготовлено виборчих бюлетенів і де вони зараз перебувають. Підкреслюю: це через тиждень після крайнього терміну, відведеного законом на передачу бюлетенів з друкарні під контроль міськвиборчкому».

Крім того, додав Є.ГРИГОР’ЄВ, «у нас, як членів територіальної виборчої комісії, є обґрунтовані сумніви щодо наявності у видавництва «Черноморье» ліцензії на виготовлення таких документів, як виборчі бюлетені».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 жовтня, представник Комітету «За відкриту демократію» Брайан МЕФФОРД заявив, що за замовленням міської територіальної виборчої комісії в Одесі надруковано 1 мільйон виборчих бюлетенів, «що більш ніж на чверть мільйона перевищує кількість виборців Одеси».