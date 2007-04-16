Родичам суддів КС вже відкручують колеса

Служба безпеки України знайшла підтвердження небезпеки по одному з фактів, про які заявляли п’ятеро суддів Конституційного суду України на прес-конференції в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО. За його словами, після спільної заяви суддів КСУ, СБУ порушила 5 справ. Зокрема, повідомив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, співробітники спецслужби мали зустріч з цими суддями “і ті, які мали бажання і вважали, що є небезпека для них та їхніх родичів, написали відповідні заяви”. За словами в.о голови СБУ, частина з цих заяв уже перевірена, а по частині перевірки тривають.

«На жаль, по одному з фактів ми маємо досить серйозне підтвердження», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО. За його словами, в ході перевірки було встановлено, що у Львівській області в автомобілі, який належав близькому родичу одного із суддів, невідомі відкрутили всі 4 колеса. За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, якби автомобіль зрушив з місця, наслідки були б непередбачуваними.

Наразі, повідомив він, матеріали перевірки звернень суддів КСУ та їхні заяви передані до Генеральної прокуратури. Як зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, СБУ та створена слідчо-оперативна група надалі співпрацюватиме з Генпрокуратурою для того, щоб дати відповідь на заяви суддів КСУ щодо погроз на їхню адресу та на адресу їхніх родичів.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня п’ятеро суддів КС заявили про свою відмову брати участь у розгляді справи щодо відповідності Конституції України указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України через тиск на них з боку окремих політичних сил.

У заяві, під якою поставили підписи судді КС Ярослава МАЧУЖАК, Віктор ШИШКІН, Володимир КАМПО, Петро СТЕЦЮК і Дмитро ЛИЛАК, вони наголосили на неможливості брати участь «у розгляді доленосної для України справи», поки не буде забезпечена належна робота суду. У заяві йдеться, що «певні політичні сили через своїх представників публічно вчиняють грубий тиск як на окремих суддів, так і на весь склад КС України».